Okul müdürü "sendika başkanı tarafından darp edildim" dedi şikayetçi oldu

Iğdır'da bir okulda müdür olan Suat Kaya, Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem'in kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Suat Kaya (42), Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem'in kendisine hakaret edip, yumruk attığını söyledi. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası Müdür Suat Kaya, darp raporu alarak Erkan Çiğdem'den şikayetçi oldu. Kaya daha sonra bir basın açıklaması yaparak, sendika şube başkanının ders saatinde öğretmenlerle görüşmek istediğini ileri sürerek, "15 dakika süreyle izin verdim. Görüşme biraz uzayınca öğretmenleri uyararak derse gitmelerini istedim. Öğretmenler gittikten sonra odama geldi ve bana hakaretler etmeye başladı. 'Sen görürsün, burayı artık boş bırakmayacağım. Dışarı çıktığında seninle görüşeceğim' diyerek odada bir sürü hakaret etti. Daha sonra odadan çıkarak bahçeye kadar yürüdük. Burada da hakaretlerine devam edip yüzüme yumruk attı" dedi.

Yaşanan olay sonrası Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü-Sen ortak bir basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü-Sen olarak eğitimcilere yönelik şiddetin sonuna kadar karşısında olduğumuzu yüksek bir sesle dile getiriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, kimden gelirse gelsin eğitimcilere uygulanan şiddeti esefle kınıyoruz. Bu durumun yasal olarak sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.