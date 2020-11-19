İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul müdüründen örnek davranış

Iğdır’da okul müdürü tarafından bulunan Güvercin koruma altına alındı.

Iğdır'da okul müdürü tarafından bulunan Güvercin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Kazım Karabekir İlkokulu bahçesinde Okul Müdürü Mehmet Karatepe tarafından bulunan Güvercin koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Güvercin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Güvercin besleme ve bakımı yapılmak üzere tedavi altına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.