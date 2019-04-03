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"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

Ülke genelinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlatılan proje kapsamında “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü proje kapsamında, İl genelinde bulunan, anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 2 bin 385 öğrenciye trafik kültürünü, bilincini oluşturmak amacıyla Trafik Eğitimi verdi. Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın projesi kapsamında gerek trafik denetimleri esnasında, gerekse basın yolu ve trafik personellerin uygulamalar esnasında bilgilendirme yapılması suretiyle vatandaşlara ve sürücülerin proje ile ilgili duyarlılıkları artırılmaya çalışıldı.

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