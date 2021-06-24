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Orman baykuşu tedavi altına alındı

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Alican köyünde ikamet eden duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Alican köyünde ikamet eden duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.


Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Alican köyünde ikamet eden Fırat Balandı isimli duyarlı bir vatandaş tarafından yavru kulaklı orman baykuşu bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı. Ekipler tarafından koruma altına alınan yavru kulaklı orman baykuşu bakım ve beslenmesi yapılmak üzere tedavi altına alındı.

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