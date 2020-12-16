İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman Genel Müdürlüğünden Rektör Alma'ya "Fidan Dikim" sertifikası

Orman Genel Müdürlüğü, IV.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na katkılarından dolayı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya sertifika verildi.


Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı 16-17 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. Orman Genel Müdürlüğü, Çalıştay'a olan katkı ve katılımları nedeniyle Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya sertifika verdi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli imzasıyla verilen sertifikada Çalıştay anısına ve Rektör Alma adına 10 adet fidan dikildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.