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Otomobil lastikleri kedi yuvasına dönüştü

Yurt genelinde yaşanan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı sokak hayvanları için otomobil lastiklerinden kedi yuvasına yapıldı.


Eski ve kullanılmayan otomobil lastiklerinden oluşturulan kedi yuvaları Vali yolu Engelsiz Yaşam Parkına bırakıldı.


Sokak hayvanlarını kış aylarında daha çok önemsenmesi gerektiğini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “İlimizde kış mevsimini biraz geç yaşamaya başladık ama evsiz dostlarımızı da unutmadık. Onları her türlü tehlikeden alıkoymak istiyoruz. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için kuru mamanın yanı sıra artık yemekleri çöpe atmak yerine, bir kabın içine koyup sokak hayvanlarının yiyebilmesi için bırakabilirsiniz” dedi.


Etkinlik, mama kaplarına ve park çevresine sokak hayvanları için yem bırakılmasının ardından sona erdi.

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