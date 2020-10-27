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Patates tarlalarında hastalık ve zararlılarla ilgili çalışma yapıldı

Türkiye’nin en doğusunda yer alan "Doğu’nun Çukurovası" Iğdır’da patates tarlalarında hastalık ve zararlılarla ilgili çalışma yapıldı.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan "Doğu'nun Çukurovası" Iğdır'da patates tarlalarında hastalık ve zararlılarla ilgili çalışma yapıldı.


Iğdır'da son yıllarda yetiştiriciliği hızla yaygınlaşan patates bitkisinin ekimi yapılan tarlalarda oluşabilecek hastalık ve zararlıların tespiti, incelenmesi ve araştırılması yönünde Iğdır Tarım İl Müdürlüğü teknik ekiplerince çalışmalar yapıldı. Tarım Bakanlığının 2020 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında yapılan sürvey çalışmaları ile önümüzdeki yıllarda patates bitkisinde meydana gelebilecek hastalık ve zararlıların tespiti düşünülüyor. Ayrıca alınması gereken tedbirler ve hastalıklarla ilgili yapılacak mücadele yöntemleri konusunda yol haritası çizilmesi hedefleniyor.

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