Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Iğdır merkez Cumhuriyet mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Su borusu yol boyunca sızıp gece ayazında donunca kazaya neden oldu. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen pikap tipi araç, Ağrı Doğubayazıt'tan Iğdır'a hayvan pazarına gitmek için geldi. Araç yol boyunca biriken suyun donmasıyla oluşan buzda kayarak takla attı. Kazada araç sahibi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada araç sahibi yara almadı. Ekipler, kazanın olduğu bölgede önlem alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.