Prof. Dr. Karavelioğlu, lise öğrencilerine TÖMER'i ve Fen Edebiyat Fakültesini anlattı

Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine TÖMER hakkında bilgiler verdi.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, ilk olarak Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hakkında bilgi veren Karavelioğlu, ardından TÖMER'in misyonu ve vizyonunu paylaştı. Karavelioğlu yaptığı konuşmada, dünyanın en eski ve köklü dillerinden olan Türkçe'nin güzel, doğru ve etkili şekilde kullanmanın önemine dikkat çekti. Karavelioğlu ayrıca Fen Edebiyat Fakültesinin tarihçesi, bölümleri; lisans, yüksek lisans ve doktora programları, öğretim elemanı kadroları hakkında bilgi verdi ve mezun öğrencilerin mesleki kariyer imkânlarını anlattı. Sözlerinin devamında meslek edinme ve akademik kariyer gibi konulara da değinen Karavelioğlu, kendi hayatından kesitler anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Karavelioğlu'nun konuşmasının ardından soru-cevap bölümüyle devam eden program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.