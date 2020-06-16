Profesörlük ve Doçentlik unvanı alan öğretim üyeleri cübbelerini giydi

Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın elinden cübbelerini giydi.

Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu, Doç. Dr. Duried Alvazeer'in Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna, Doç. Dr. Gökhan Çalışkan'ın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna, Doç. Dr. Serkan Künü'nün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı doçent kadrosuna atanmasına karar verdi. Profesörlük ve doçentlik unvanlarına hak kazanan öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın elinden cübbelerini giydi.

“Üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız”

Iğdır Üniversitesi senato odasında düzenlenen cübbe giyme törenine, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri, unvan almaya hak kazanan öğretim üyeleri ve meslektaşları katıldı. Profesörlük ve doçentlik unvanlarını almaya hak kazanan öğretim üyelerine cübbelerini giydirdikten sonra kısa bir konuşma yapan Rektör Alma, “Öncelikle yeni unvanlarını alarak akademik başarı gösteren öğretim üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarıyla eğitime sürekli katkı sağlayacağından hiçbir şüphem yoktur. Iğdır Üniversitesinin her bir ferdini ailemizin bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. Üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Cübbe giyme töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.