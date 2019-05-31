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Rektör Alma, Afrikalı öğrencilerle iftarda buluştu

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, iftar programında Afrikalı öğrencilerle bir araya geldi.


İftar yemeğinin ardından konuşan Rektör Alma, yeni açılan bölümlerden üniversitenin imkanlarına, yabancı öğrenciler için yapılan çalışmalardan, gelecekte planlanan projelere kadar üniversite hakkında geniş bilgi verdi.


Iğdır Üniversitesini tercih eden yabancı öğrenci sayısının her geçen yıl arttığına da dikkat çeken Rektör Alma, “Misafir öğrencilerin kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamak adına bu tür organizasyonların önemli. Mübarek Ramazan ayının sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Misafir öğrencilerimizle iftar programında bir araya gelerek, onların meramını dinledik. Bu öğrencilerimiz eğitimlerini bitirip, ülkelerine döndüklerinde eminim ki ülkemiz ve ilimiz hakkında olumlu izlenimler aktaracaklardır” dedi.

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