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Rektör Alma, bal verimini artırma projesini yerinde inceledi

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Bal Verimini Artırma Projesiyle” ilgili saha incelemesi yaptı.


Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri ve Zootekni bölümleri tarafından yürütülen projede, Kafkas ve Belfast arı ırklarının melezlenmesiyle ortaya çıkacak yeni arı ırkıyla Iğdır ilinde bal veriminin artırılması hedefleniyor. Çalışmaların devam ettiği projeyi yakından takip eden Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal ile birlikte, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kovanların yerleştirildiği proje sahasını ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı.


Proje sahasını detaylı bir şekilde inceleyen Rektör Alma, projeye verdiği önemin ve yakın bir şekilde takip ettiğinin altını çizerek, proje sorumlularına başarılar diledi.

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