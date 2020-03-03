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Rektör Alma, Mevlana İlkokulu'nda özel eğitim sınıflarının açılışına katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kızılay tarafından pilot okul seçilen Mevlana İlkokulunda özel eğitim sınıflarının açılışına katıldı.


Iğdır kent merkezinde bulunan ve Kızılay tarafından pilot okul seçilen Mevlana İlkokulunda özel eğitim sınıflarının açılışı için tören yapıldı. Açılışta; protokol konuşmalarının ardından, engelli çocuklar ve okul öncesi eğitim için hazırlanan özel eğitim sınıfları gezildi.


Açılış töreni, yeni açılan özel eğitim sınıflarının Iğdır halkına ve Iğdırlı öğrencilere hayırlı olması dilekleriyle son buldu.

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