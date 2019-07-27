Rektör Alma, örnek çiftçi Akçan'ı ziyaret etti

Iğdır'da birçok ürünü tekniğine uygun olarak üreten örnek çiftçileri ziyaret eden Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, karpuz yetiştiriciliğiyle ön plana çıkan Alican Akçan'ın yetiştirdiği karpuzları üretim alanlarında inceledi.

“Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden yardım alıyoruz”

Rektör Alma'ya bilgi veren Akçan, ürettiği karpuzların en önemli özelliğinin piyasaya erken çıkması olduğunu belirtti. Çok geniş alanlarda örtü altı ve açık alanda yetiştiricilik yapan Akçan ürünlerine iç piyasada olduğu gibi dış piyasada da çok ciddi taleplerin olduğunu söyledi. Yıllardan beri birçok ürünü başarılı bir şekilde ürettiğini dile getiren Akçan, “Zaman zaman problemlerle karşılaşıyoruz. Bu problemlerin çözümü noktasında Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden yardım alıyoruz. Üniversiteyle koordineli bir şeklide çalışmaya gayret ediyoruz. Öğrenci ve araştırma yapan hocalar arazide istedikleri konuda araştırma yapabilirler. Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden teknik konularda da yardım bekliyoruz” dedi.

‘Teknik destek sunmaya hazırız'

Rektör Alma'ya eşlik eden Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz ise, üreticiye bazı bitki koruma problemleri konusunda bilgi vererek Ziraat Fakültesi olarak her türlü teknik desteği sunma konusunda hazır olduklarını belirtti.