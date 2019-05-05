Rektör Alma, şehit ailesini ziyaret etti

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkiye-Irak sınır hattında ki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul‘un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aralık ilçe merkezinde kabul edilen taziyeye, Rektör Alma ile birlikte İçişleri Bakanlığı Müfettişi Mehmet Atilla Şahin, Aralık İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve Öğretim Görevlisi Alaaddin Yanardağ da katıldı. Taziyeyi kabul eden şehit ailesine başsağlığı ve sabırlar dileyen Rektör Alma, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Taziyede daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.