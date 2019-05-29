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Rektör Alma, tarım alanlarında incelemelerde bulundu

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Melekli Beldesinde Serkan Çatak'a ait koyun çiftliğini ve Prof. Dr. Hasan Bal'ın deneme amaçlı yetiştirdiği patates ve Albion çilek bitkisi tarlalarını inceledi.


Iğdır'ın önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Melekli beldesinde incelemelerde bulundu. Üretici Çatak'tan bilgi alan Rektör Alma, üniversite olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtti.


“Tarım ve hayvancılığın kalkınması noktasında atılımlar yapıyoruz”


Iğdır'daki tarım alanlarının verimli olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Üniversite olarak tarım ve hayvancılığın kalkınması noktasında atılımlar yapıyoruz. Iğdır'ın toprak analizini yaparak bu yörede hangi ürünler yetiştirilir, bunları belirlemeye çalışıyoruz. Yöremizde buzağı ölümleri 700 bine yakın. Bunları gidermek amacıyla Hayvan Hastanesini kurduk. Bir buçuk milyon küçükbaş, 500 bin civarında büyükbaş hayvan olan Iğdır'a hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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