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Rektör Alma telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki üniversitelerin rektörleriyle yapılan toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.


YÖK'ün düzenlediği rektörler toplantısı, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde online olarak gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığını yaptığı toplantıya, Rektör Alma'nın yanı sıra Iğdır Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Çelebi ve Prof. Dr. İbrahim Demirtaş da katıldı.


YÖK tarafından yapılan toplantıda, pandemi sürecinden dolayı 23 Mart'ta başlayan Uzaktan Eğitim sisteminde yapılan çalışmalar başta olmak üzere genel durum değerlendirmesi yapıldı.

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