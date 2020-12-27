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Rektör Alma TÜBA toplantısına katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 57. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.


COVID-19 küresel salgını sebebiyle Türkiye Bilimler Akademisi tarafından çevrimiçi olarak 57. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi olan Rektör Alma'nın da katılımıyla 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 15:00'te başlayan Genel Kurul Toplantısı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Genel Kurul'a ithafen gönderdiği mesajın okunmasının ardından TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in konuşmasıyla devam etti. Açılış konuşmaları sonrasında ise TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik tarafından “COVID-19 ve Uluslararası İşbirliği” başlıklı Akademi Konferansı verildi. Program, Akademi Konsey Üyesi ve ayrıca Akademi Üyesi seçimi ile basına kapalı olarak tamamlandı.

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