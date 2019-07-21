Rektör Alma, YÖKAK'ta kalite toplantısına katıldı

YÖKAK'ta 'Yükseköğretim Kurumlarında Kalite' toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen programa, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, YÖKAK Kurum Danışmanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu ve YÖKAK Kurum Danışmanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yanı sıra birçok akademisyen katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Biz aynı türden öğrencileri sürekli mezun ediyoruz. O yüzden bunların eğitim biçimlerinde, süreçlerinde kesinlikle hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var” dedi.

“Üniversiteler eğitim araştırma süreçlerinde aktif rol almalı”

Türkiye'de 1 milyona yakın üniversiteli işsiz olduğunu hatırlatan Elmas, “Biz aynı türden öğrencileri sürekli mezun ediyoruz. O yüzden bunların eğitim biçimlerinde, süreçlerinde kesinlikle hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu konuda kalkınma planlarında Yükseköğretim Kurumunun politikalarında ipuçları da var aslında. Üniversitelerimiz böyle olsun istiyoruz. Yani bir coğrafyadan, bir tarihten mezun yetişiyorsa bu kişi alanı dışında küresel becerilere mutlaka sahip olsun. Kodlama, yapay zeka, veri analizi gibi konular, analitik düşünme gibi bireysel ve insani değerlere sahip olsun ve iyi bir birey olsun. Bu işsizlik konusunda da üniversitelerimiz bu sistemlere dönüşerek katkıda bulunabilir. Çünkü aynı tipten yöntemlerle farklı sonuç elde edilmez. O yüzden bu yöntemlerini değiştirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Program konuyla ilgili sunumların yapılmasının ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.