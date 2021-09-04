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Rüzgardan etkilenen Ak balıkçılar tedavi altına alındı

Iğdır’da sert esen rüzgardan etkilenen Ak balıkçılar tedavi altına alındı.

Iğdır'da sert esen rüzgardan etkilenen Ak balıkçılar tedavi altına alındı.


Iğdır Karakoyunlu ilçesi İslam köyde etkili olan fırtına ve rüzgar canlılara zarar verdi. Sert esen rüzgardan etkilenen ve rüzgarın şiddeti ile yere savrulan Ak balıkçılar, vatandaşlar tarafından tedavi ve bakımı yapılması için


Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Ak balıkçılar tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacak.

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