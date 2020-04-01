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Sağlık ekipleri sokakta çalışıyor

Iğdır’da korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların ateşini ölçüyor.

Iğdır'da korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların ateşini ölçüyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların ateşini ölçüyor. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri, cadde ve sokakta vatandaşları durdurarak ateşlerini ölçüyor. Özellikle banka önü ve yoğunluğun yaşandığı yerlerde vatandaşların ateşini ölçerek kayıt altına alıyor. Zaruri bir ihtiyaç veya durum olmadığı sürece dışarı çıkmamaları için vatandaşları uyaran ekipler broşür dağıttı.


Bu tür çalışmaların kapsamlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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