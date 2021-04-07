Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan ve tedavi altına alınan Şahin yırtıcısı doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Kadıkışlak Köyünde İsmail Tan tarlada yorgun halde Şahin yırtıcısı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yorgun Şahin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yorgun Şahin, besleme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salıverildi.