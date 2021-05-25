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Sarı asma kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan sarı asma kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan sarı asma kuşu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Vedat Yıldız isimli duyarlı bir vatandaş tarafından sarı asma kuşu bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan sarı asma kuşu, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan sarı asma kuşu, besleme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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