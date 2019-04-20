Şehit asker memleketi Iğdır'da toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi askeri üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Er Erhan Çiyapul memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi askeri üs bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düşen sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un (22) cenazesi memleketi Iğdır'da toprağa verildi. Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde defnedileceği Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan Karasu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, şehidin ailesi, yakınları, protokol üyeleri ve askerler katıldı.

Cenazede şehidin babası Ahmet Çiyapul güçlükle ayakta dururken, annesi Gözel Çiyapul ise oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşları içinde son defa öptü. Gözyaşı döken şehidin yakınlarına askerler destek oldu. İl Müftü Yardımcısı Muzaffer Marangozoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin naaşı Aralık Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Erhan Çiyapul'un ailesiyle birlikte Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşadığı, nişanlı ve 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.