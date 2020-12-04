Şehit Azerbaycan askerleri Iğdır'da anıldı

Iğdır'da Azerbaycan ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Karabağ şehitlerini andı.

44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında şehit olan askerler için Iğdır'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ve üyeleri Karabağ savaşında şehit olan Türk askerleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak birlik mesajı verdiler.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak için kahramanca mücadele edip şehit olan 3 bine yakın kahraman Türk askerini andık. Kahramanları rahmetle anıyoruz. Gazilere de Allahtan şifa diliyoruz. Azerbaycan askerleri Karabağ'da bir kahramanlık destanı yazmıştır. Onlar vatanları için can verdiler yaşasın Türkiye Azerbaycan. Şairin dediği gibi “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” Karabağ şehit kanlarıyla sulanmış vatan olmuştur. Karabağ Azerbaycan'dır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen Azerbaycan askerleri için saygı duruşuyla anılması yönünde karar aldığını belirten Ünsal, “Aliyev'in imzaladığı kararda, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden Vatan Savaşı şehitlerinin anısı, 4 Aralık saat 12:00'de saygı duruşu ile anılacak ifadeleri yer aldı. Iğdır'da da yürütülen operasyonda şehit düşen Azerbaycan askerleri için bir dakikalık saygı duruşu yapılarak şehitler anıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıklamıştı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilmişti” şeklinde konuştu.