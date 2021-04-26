Serdar Ünsal: “Biden soykırım diyeceğine Medsamor Nükleer Santralini kapatsın”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "ABD Başkanı Biden 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak resmen tanıyacağına Ermenistan'daki ölüm bacaları olan Medsamor Nükleer Santrali'ni kapattırması insanlık yararına olacaktır” dedi.

Bugün Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazanın 35. Yıl dönümü olduğunu belirten Serdar Ünsal, “ABD başkanı Biden, bir emperyalist yalan olan sözde soykırım yalanını dile getireceğine, 35 yıl önce Çernobil'de meydana gelen kazayı göz önüne alarak Ermenistan devletine pimi çekilmiş saatli bomba olan Medsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması için baskı yapmalıdır. Yalanlarla vakit harcayıp bir gerçek olan insanlığı tehdit eden Medsamor Nükleer Santrali için bir şeyler yapmalıdır. Aksi takdirde ikinci bir Çernobil vakası yaşanabilir” dedi.

Ünsal, “Çernobil'de meydana gelen kaza yaklaşık 40 bin ölümle sonuçlanırken, binlerce engelli ve milyarlarca dolarlık kaybı yaşandı. O zamana kadar dünyada hiç kimse nükleer santralin bu kadar kapsamlı bir yıkım yapabileceğini hayal edemezdi. Çernobil'den alınan dersler bize, Ermenistan'ın tehlikeli Metsamor Nükleer Santrali'ni acilen kapatması gerektiğini hatırlatıyor, Çernobil'in 35. Yıl dönümünde, başta Ermenileri çok seven ABD başkanı Biden, tüm ilgili uluslararası örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını ve bölge ülkelerini, olası bir felaketi önleme konusunda kamu bilincini artırmaya ve Metsamor NPP'nin askıya alınmasını savunmak için çabalarını seferber etmeye çağırıyoruz. Medsamor Nükleer Santrali kapatılmalıdır” şeklinde konuştu.

Medsamor'un, Türkiye-Azerbaycan ve İran'ı tehdit ettiğini ileri süren Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Iğdır Merkeze 15 kilometre sınır köylere ise 100-200 metre uzaklıkta bulunan Ermenistan'da bulunan Medsamor Nükleer Santrali patlamaya hazır bir saatli bombadır. Fay hattında yapılmıştır bir depremde bölge yok olacaktır. Uranyum uçakla Rusya'dan getiriliyor. Uçak düştüğünde neler olur düşünemiyorum. Yetkililer tarafından resmi istatistikler dikkate alınmıyor. Medzamor'dan kaynaklı her yıl Iğdır'da, 500 diğer illerde ise 350 civarında kişiye kanser teşhisi konuluyor. Ermenistan'da bulunan Medsamor Nükleer Santrali 1988 yılında yaşadığı 6.9 şiddetinde bir depremde hasar gördüğü için derhal kapatıldı 7 yıl sonra da tekrar açıldı” dedi.

“Aras Nehri ile soğutuluyor”

Ünsal, “1970'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde ilkel teknolojiyle inşa edilen Medsamor Nükleer Santrali, Iğdır'a 16, Kars merkeze 60 ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 40 km mesafede bulunuyor. Kaynağını Aras Nehri'nden alan hafif suyla çalışan eski model santral olan Medsamor, Ermenistan'ın Kuzeybatısı'nda 1988 yılında meydana gelen büyük deprem sonrası güvenlik endişesi sebebiyle 7 yıllığına kapatılmıştı. Ancak 1995 yılında yeniden faaliyete geçirilen santral, Ermenistan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Ermenistan, Metsamor'u Amerika ve Avrupa Birliği'nin yıllardır karşı çıkmalarına rağmen alternatifi olmadığını bahane ederek çalıştırmaya devam ediyor. Amerika ve Avrupa Birliği, Metsamor'un kapatılıp daha güvenli hale getirilmesi için Ermenistan'a yıllarca milyonlarca dolar yardım yaptı. Ermenistan ise bu paraları başka ihtiyaçları için harcadı. Kafkaslar ve Serhat bölgesi için büyük tehlike kaynağı olarak görülen Metsamor, yıllardır Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından denetleniyor” ifadelerini kullandı.