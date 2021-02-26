Serdar Ünsal: “Ermenilerin Hocalı'da yaptığını Naziler bile yapmadı”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu TADDEF Genel Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsü Serdar Ünsal, Ermenilerin 29 yıl önce Hocalı'da yaptığı soykırımı Almanya'da Naziler Yahudilere bile yapmadı” dedi.

Ünsal yaptığı açıklamada, “29 yıl önce gözü dönmüş Ermeniler Hocalı'ya saldırmış burada masum savunmasız insanları öldürmüşlerdir. Ermenilerin gerçek yüzünü Hocalı'da görmek mümkün. Çünkü dedelerinin 1915-20 yılları arasında uyguladıkları vahşeti torunları 1992 de bir kez daha uygulamışlardır. Savunmasız insanları öldürmek Ermenilerin mesleği olmuştur. Hocalı'da savunmasız insanları şehit etmişlerdir. Bugün Ermeni zulmünden kaçan binlerce Azerbaycan Türk'ü zor durumdadır. 26 Şubat günü Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda insanlık tarihi için de kelimenin tam anlamıyla kapkara bir sayfadır. Ermenilerin Hocalı da yapmış olduğu vahşice soykırım aslında hür dünyanın insanlığın utanç günüdür. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Ermeniler 26 şubat 1992 yılında da düşmanlıklarını bir kere daha göstermiş hür dünyanın gözü önünde Türk katliamı yapmıştır. Bu katliama da insan hakları dünya insanlığı seyirci kalmıştır” şeklinde konuştu.

Serdar Ünsal, “Türk milleti hiç bir zaman Ermenileri katletmemiş tir. sözde soykırım iddiaları iftira ve yalandan ibarettir. Bugün Hocalı'da, Karabağ'da binlerce insanı kadın, çoluk çocuk demeden katliam yapan Ermenilerin dedeleri, babaları geçmişte de Iğdır ve çevresinde binlerce insanı diri diri damlara doldurup yakmışlardır. Buda gösteriyor ki Ermeniler kan dökücü Türk düşmanı olan bir millettir. Ermeni caniler, şehitlerimizi acımasızca, gözlerini oyarak, kafataslarının derisini soyarak ve vücutlarının farklı organlarını keserek öldürmüştür. Küçücük çocukların gözleri oyulmuş, hamile kadınların karınları yırtılmış ve insanlarımız diri diri toprağa gömülmüştür. Hatta şehitlerin birçoğunun cesetleri yakılmıştır. Bütün dünya devletlerini Hocalı'da yapılan vahşeti Azerbaycan Türküne karşı yapılan bir soykırım olarak tanımaya davet ediyorum. Karabağ'da Hocalı'da şehit olanlar rahat uyuyun 30 yıl aradan sonra intikamınız alınmış işgal edilen topraklar kahraman Azerbaycan Ordusu tarafından kurtarılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Türk'ün demir yumruğunu Ermenilerin kafasına indirmiştir. Hocalı soykırımını unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.