Serdar Ünsal, “Ermenistan Lübnan'dan gönüllü asker ve para dileniyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, “Azerbaycan Ordusu karşısında yenilen Ermenistan Lübnan'dan gönüllü asker ve para yardımı dileniyor” dedi.

Ünsal, “Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan'daki Ermeniler gönüllü asker ve para toplamak için seferber oldular. Lübnan da Ermenilerin yaşadığı mahallelerde, Dağlık Karabağ'da savaşmak için para yardımı ve gönüllü asker toplama masaları kurarak gönüllü asker ve para dilenmeye başladılar. Bu da Ermeni ordusunun tükendiğini savaşacak asker bulamadığını göstermektedir” şeklinde konuştu.

Ermenistan Devlet başkanı Paşiyan'a seslenen Serdar Ünsal, “Kişisel hırs ve koltuğunuz için askerlerinizi vatandaşlarınızı öldürmeyin. İşgal ettiğiniz topraklardan çekilin kendi sınırlarınıza gidin gerçi bugün yaşadığınız topraklarda Türk toprağıdır. Bir gün sıra oraya da gelecektir. Ermeni diasporasının oyununa gelmeyin savaşacak askeriniz kalmamış ki Lübnan'dan gönüllü asker topluyorsunuz para dileniyorsunuz. Siz bir savaş suçlusunuz. Ellerinizde masum insanların bebeklerin kanı vardır” dedi.