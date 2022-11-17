Serdar Ünsal, ‘Fransa'nın Ermeni seviciliği devam ediyor'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu(TADDEF) Genel Başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Serdar Ünsal, Fransa'nın Azerbaycan'a yaptırım kararı almasına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı Macron'un ve Fransa parlamentosunda alınan yaptırım kararı Ermeni seviciliğiden ve Türk düşmanlığından başka bir şey değildir. Alınan kararı kınıyoruz ."dedi.

Ünsal, “Ermeniler bahane edilerek alınan yaptırım kararı, Fransa'nın adaletsiz ve Türk düşmanı olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Fransız devleti, milletvekilleri gerçek katliamı Ermenilerin Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaptığını görmüyorlar Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yazdığı destan, Ermeni diasporasını ve Ermeni sevici, Türk düşmanı Fransa'yı rahatsız etmiş olacak ki Azerbaycan'a yaptırım kararı almıştır. Bu kararın hiçbir hükmü yoktur" şeklinde konuştu.

Karabağ Azerbaycan'dır diyen Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada “Fransa'nın kararına karşılık Azerbaycan Devletinin de Fransa'ya yönelik yaptırım kararı alıp ilişkileri döndürüp askıya alması çok iyi bir karardır. Enerji konusunda Fransa'nın ve Avrupa'nın Azerbaycan'a ihtiyacı vardır. Bu nedenle alınan ilgili karar kabul edilebilir değildir. Bu karar Fransa'nın siyasal, kültürel ve akıl dışı bağnazlığını göstererek gerçek yüzünü sergilemiş oldu. Dernek olarak Azerbaycan ve Türkiye'den isteğimiz etkisiz kınamalar ve demeçlerle değil, ekonomik ve siyasal alanda gerçekten Fransa'nın canını acıtacak kararların alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Ünsal, “Fransa'nın, 1830-1962 yılları arasında milyonlarca Cezayirli Müslüman'ı soykırıma tabi tutmuş olup insanlık suçu işlemiştir. Ermeniler, 26 Şubat 1992'de, Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdikleri Hocalı katliamında 613 çocuk, kadın ve erkekten oluşan Azerbaycan Türklerine yönelik hunharca bir toplu katliam gerçekleştirmiştir. Ermeniler 1915 -1920 yılları arasında Doğu Anadolu bölgesinde Özellikle Iğdır'da toplu katlamalar yapmıştır. Bugün Oba,Hakmehmet,Gedikli köylerinde katliamların izi var toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Fransa ve Ermenilerin bu kadar yüzsüz olmalarına anlam vermek mümkün değildir. Bütün Türk dünyası Özellikle Türkiye ve Azerbaycan Fransız ve Ermenilerin yaptıkları katliamları meclislerinde kabul etmelidir. Fransa ve Ermenilere anladıkları dilden cevap vermelidirler” dedi.