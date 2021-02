Serdar Ünsal: “Iğdırlıları deprem değil, Medsamor nükleer santrali korkutuyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı gazeteci Serdar Ünsal, Ermenistan'da meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin Iğdırlıları ve bölgedeki şehirlerdeki insanları korkuttuğunu bunun sebebinin ise Ermenistan'da bulunan Medsamor nükleer santrali olduğunu söyledi.

Iğdır ve Ermenistan bölgesinin ikinci derece deprem fay hattında olduğunu ifade eden Serdar Ünsal, “Ermenistan'da son bir ayda meydana gelen depremler Iğdır halkını tedirgin etmiştir. Iğdır halkının endişe ve korkusu eski sistem olan Medsamor nükleer santralinin zarar görüp radyasyon yaymasıdır. Bunun için bu ölüm bacası santral kapatılmalıdır. 4.7 şiddetinde ki deprem 6,7,8 şiddetinde olmuş olsaydı eğer üyük bir facia yaşanacaktı. Bunun için Deprem fay hattında bulunan Ermenistan'daki Medsamor nükleer santrali derhal kapatılmalıdır” dedi.

“1988 yılında zarar gördü çatladı”

Olası bir depremde nükleer santralden sızıntı yaşanacağını belirten Serdar Ünsal, Ermenistan'daki ölüm bacalarının Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran'ı tehdit ettiğini ileri sürdü.

Iğdır Merkeze 15 kilometre sınır köylere 100-200 metre uzaklıkta bulunan Ermenistan'da bulunan Medsamor nükleer santralini pimi çekilmiş saatli bombaya benzeten Ünsal, “Medsamor Nükleer santralı patlamaya hazır bir saatli bombadır. Fay hattında yapılmıştır ve bir depremde bölge yok olacaktır. 1988 yılında Ermenistan'da meydana gelen depremde nükleer santral zarar görmüş, çatlayarak etrafa radyasyon yaymıştır. Şiddetli bir depremde insanlar enkaz altından kurtulma derdine mi düşsün, yoksa radyasyondan korunmanın mı. Bunun için hemen beton dökülerek kapatılmalıdır. Avrupa birliği, insanlık, çevreci örgütler bu konuya eğilmeli santral kapatılmalıdır. Azerbaycan, Gürcstan, İran ve Türkiye'yi tehdit ediyor. Uranyum uçakla Rusya'dan getiriliyor. Uçak düştüğünde neler olur düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

Ünsal, “Iğdır'da kanserden ölümler ve kanserli hasta sayısı artarken Ermenistan devlet başkanının 2040 yılına kadar Medsamor nükleer santralini çalıştıralım demesi ölümlere ve 2. Çernobil'e davetiyedir. Avrupa birliği bu konuda gereken girişimi yaparak bölge için tehlike arz eden bu santrali kapatmalıdır. Ermenistan devlet başkanının utanmadan santrali kapatmıyoruz. Yenisini yapana kadar kullanacağız sözleri kabul edilebilir değildir. Ayrıca bu açıklamaya Avrupa birliğinden de bir tepki gelmemiştir. Ermenistan'da bulunan Medsamor nükleer santrali 1988 yılında yaşadığı 6,9 şiddetinde bir depremde hasar gördüğü için derhal kapatılıyor. 1990 yıllarında Iğdır'da kanser vakası 15-20 ilerleyen yıllarda hasar gören Medsamor 1995 yılında tekrar faaliyete sokuluyor. 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde ilkel teknolojiyle inşa edilen, Iğdır'a 16, Kars merkeze 60 ve Erivan'a 40 km mesafede bulunan Medsamor Nükleer Santrali, Kafkas Bölgesini tehdit ediyor. Bugüne kadar 150 kez arızalanan Metsamor, havayı ve suyu tehdit ediyor. Bir sızıntıda başta Iğdır olmak üzere, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum illeri etkilenecek. Aynı zamanda fay hattı üzerinde bulunan nükleer santral, olası bir depremde büyük bir felaketi de beraberinde getirecek. Başta Iğdır olmak üzere bölgedeki bir çok il pimi çekilmek üzere olan bir bomba üzerinde yaşıyor. Hemen yanı başımızda duran ve her an bir faciaya yol açacak nitelikteki bu santralin işlevinin bir an önce durdurulmasını istiyoruz. 1998 yılında meydana gelen sızıntı en fazla bizi etkiledi. Pimi çekilmeye hazır bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Bir gün başımıza bu santral yüzünden büyük bir felaket gelecek. Ellerini bağlayıp izleyenlerin o zaman ne yapacağını merak ediyorum. Bu işin şakası yok. Dünyanın en tehlikeli nükleer santrali olarak gösterilen Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın noktasındaki Metsamor Nükleer Santrali, bölgeyi tehdit ediyor. Olası bir depremde yaşanacak nükleer sızıntı, Ermenistan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'a tehdit oluşturuyor. Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın noktada faaliyet gösteren ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile Avrupa Birliği (AB) verilerinde, “Dünyanın en tehlikeli nükleer santrali olduğu” belirtilen Metsamor Nükleer Santrali, hem Türkiye'nin hem de Kafkasların korkulu rüyası durumunda. Son Ermenistan depremi ile birlikte yeniden gündeme gelen santralin kapatılması isteniyor. Ermenistan'daki nükleer santralin, Türkiye'ye 15, İran'a 60, Azerbaycan'a 120 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu nedenle santralin Ermenistan dahil beş ülke için tehlike unsurudur” ifadelerini kullandı.