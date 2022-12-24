Serdar Ünsal'dan Başhekim Selahattin Karagöz'e teşekkür belgesi

Nevruz Erez Devlet Hastanesi başhekimi Selahattin Karagöz'e dernek yönetim kurulu üyesi Özkan Aydın ile Birlikte teşekkür belgesi verdi.

Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada ”İlimizde yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlara sağlık alanında destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında, sosyal medya paylaşımlarınızdan, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi başhekimi Selahattin Karagöz'de ”Hastanemize başvuran her Azerbaycan Türk'ü kardeşimize imkanlar dahilinde her türlü yardımı yapıyoruz. Hastanemizde her türlü sağlık hizmeti veriliyor. Azerbaycan'dan gelen hastalar için özel bir birim oluşturmuş durumdayız. Hastalarımız muayene ettirilerek, gerekli tedavisi yaptırılıp gönderiliyor. Bizler İki devlet bir milletiz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyorum. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. Ve Türk devleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız.1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi,1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı' daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız “Yüreğim İrevan'da kaldı ve ‘Soykırım' kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Karabağ'da ki zaferi bizleri gururlandırmıştır” dedi.