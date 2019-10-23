SERKA'nın 68. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Kars'ta düzenlenen Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 68. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Kars SERKA hizmet binasında düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi Enver Ünlü, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinin Belediye Başkanları, Ticaret Odası Başkanları ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2019 yılı özel sektör proje başvuruları ve diğer gündem maddeleri kurul üyeleri tarafından görüşüldü.