Sertifikalı mısır tohumu üretimi yapan tarlalar incelendi

Iğdır'da sertifikalı mısır tohumu yetiştiriciliği yapan çiftçilerin tarlaları, Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince tarlalarda denetim yapıldı.

Örnek çiftçi Mehmet Pehlivan'ın 92 dönümlük mısır tarlasında yapılan denetlemede mısırların gelişimi, hastalık ve zararlı durumları incelenerek, tohum kalitesinin yüksek olması yönünde çiftçilere bilgilendirme yapıldı.