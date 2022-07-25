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Sıcak havalar Dağı'ndaki karları eritti

Iğdır’da son günlerde artan aşırı sıcak havalar, kentin sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı’ndaki karları eritti.

Iğdır'da son günlerde artan aşırı sıcak havalar, kentin sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı'ndaki karları eritti.


Hava sıcaklığının son zamanlarda artması nedeniyle 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'ndaki kar kütleleri de erimeye devam ediyor. Yüksek rakımlara kadar çıkan kar erimesinin Ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


Aşırı sıcaklardan dolayı Ağrı Dağı'ndaki buzulların gözle görülebilecek derecede eridiği fark ediliyor.

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