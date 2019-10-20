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Sınır karakoluna roketli saldırı

Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.

Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.


Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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