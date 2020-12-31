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Soğuktan etkilenen puhu kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’da, itfaiye ekipleri tarafından soğuktan dolayı yorgun halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'da, itfaiye ekipleri tarafından soğuktan dolayı yorgun halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.


Iğdır merkez Tansu Çiller Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katında mahsur kalan puhu kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Puhu kuşunu itfaiye müdürlüğüne götüren ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. Yorgun düşen puhu yırtıcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Yapılan kontrollerde herhangi bir probleminin olmadığı, soğuk hava nedeniyle yorgun düştüğü belirlenen kuş, sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen puhu kuşunun daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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