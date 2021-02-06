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Sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Iğdır’da pandemi ve kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Iğdır'da pandemi ve kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Iğdır'da ekipler kar yağışının ardından sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı. Zorlu geçen kış şartları ve pandemi nedeni ile yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekipler yemleme çalışması yaptı. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

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