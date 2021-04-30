Su kanalına düşen minik Eymen boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Yaycı köyü yakınında bulunan su kanalına düşen minik Eymen boğularak hayatını kaybetti.

Tuzluca ilçesine bağlı Mollakamer köyünden gelip çobanlık yapmak için Yaycı Köyüne yerleşen aile 3 yaşında ki minik Eymen'in kaybolduğunu fark etti. Evlerinin yanında ki su kanalı etrafında oyun oynayan minik Eymen'in yokluğunu fark eden anne Naciye Yaman hemen çocuğunu aramaya başladı. Oğlunu göremeyen anne Naciye Yaman, minik Eymen'i bulamayınca eşi Adem Yaman'a haber verdi. Su kanalına düşme ihtimali üzerine köylülerle arama çalışması yapılırken, yetkililere de haber verildi. Olay yerine giden Jandarma ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı. Köyün gençleri su kanalını düşen Minik Eymen'i el ve ayakları ile aramaya başladı. Eymen'in cansız bedeni düştüğü yerin 300 metre ilerisinde köyün gençleri tarafından bulundu.

Olaya tanıklık eden Yusuf Yıldız, "400 metre ilerde evleri var ve burada çobanlık yapıyorlar. Çocuk oynamak için çıkmışlar üç yaşlarında çocuklar bir şeyden anlayamıyor. Oynarken şu yamak şeklinde olan yerden yuvarlanıp suya düşmüş. Üç dört saat sonra haberleri olmuş. Jandarmaya falan AFAD ekiplerine haber verildi. Ekipler ileride arama yaparken köyün gençleri ayak ve elleriyle arama yaptığı esnada bulmuşlar. Allah rahmet etsin, annesine babasına sabırlar versin. Minik çocuğun cansız bedeni burada bulundu. İçler acısı bir durum biz dayanamadık ve ağladık. Yalnız buraya bir çözüm bir şey yapılması lazım. Devletimizden ricamız bu sulama kanallarına bir şeyler yapılsın. Canlarımız bir daha yanmasın. Devletimizden yardım, halkımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Su kanalları etrafındaki korkuluklara zarar vermesin” dedi.

Eymen Efe'nin ailesinin köyde çobanlık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.