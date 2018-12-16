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Su ürünleri satış noktaları denetlendi

Iğdır’da balık tüketiminde kaliteyi artırmak, vatandaşların sağlık koşullarına uygun balık tüketimini sağlamak için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Iğdır'da balık tüketiminde kaliteyi artırmak, vatandaşların sağlık koşullarına uygun balık tüketimini sağlamak için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.


Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Iğdır'da perakende balık satışı yapan işletmelerin denetimi yapıldı. Perakende balık satışının yapıldığı işletmelerdeki tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği ve iş yeri ruhsatları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde balık boyları ölçüldü. Ölçümler sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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