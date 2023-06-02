İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sulama barajına düşen at kurtarıldı

Iğdır’da sulama barajına düşen at, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Iğdır'da sulama barajına düşen at, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çalpala köyü yakınından geçen bir vatandaş, tarım amaçlı arazi sulaması için kullanılan bir barajın içinde at görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekibi, barajın yanından geçerken düştüğü tahmin edilen atın kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler halatla suya inerek atı kurtardı. Kurtarılan at sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.