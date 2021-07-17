Suni tohumlama projesi hayata geçirildi

Proje kapsamında etçil ve kombine ırkların yaygınlaştırılması amacı ile Iğdır genelinde 25 TL ücret ile suni tohumlama uygulanmasına başlandı.

Projeyi başlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “İlimizdeki hayvan yetiştiricilerimizin hayvanlarının kalitesini artırmak amacı ile İl Müdürlüğümüzce hazırlanan proje kapsamında Simental, Montofon, angus, limuzin, şarole ırkı yüksek verimli tohumlar kullanılarak et ve süt veriminin arttırmayı amaçlamaktayız” dedi.

Proje ile ayrıca; vatandaşların suni tohumlama projesine ilgisinin artırılması ve döl verim kontrolleri için hormon uygulanması, tohum sonrası gebelik durumlarının kontrolü için de ultrason cihazı ile tohumlamalar kontrol edilecek.