Süt üreticilerine sağım makinesi desteği

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde daha önce gerçekleştirilen seyyar süt sağım makinesi hibe destekli projenin yoğun talep görmesi ve süt üreticilerinin istekleri doğrultusunda proje hazırlanarak 200 adet seyyar süt sağım makinesi dağıtımı yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Özkan Yolcu, “Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırladığımız DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek olan 2021 yılı içerisinde yürütülmesi planlanan “Çiğ süt hijyeni ve veriminin arttırılması” projesi kapsamında İl genelinde süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Öncelikle TÜRKVET kayıt sisteminde 5-15 arası sağmal ineği olup başvuru yapan 200 çiftçimize 200 adet çift sağmal seyyar süt sağım makinesi yüzde 70 devlet yüzde 30 üretici katkılı olacak şekilde verilecektir” dedi.

Başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri ile bizzat İl ve İlçe Müdürlüklerine gelerek başvuruda bulunabileceği açıklandı.