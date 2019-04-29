Suudi Arabistan'daki idamlar kınandı

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği, Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi. Iğdır Merkez Hacı Hacer Camii önünde toplanan vatandaşlar Suudi Arabistan'daki idamları kınayarak protesto etti.

İdamları kınadıklarını belirten Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, “Sadece özgürlük isteyen ve düşünen masum insanları Suudi yönetimi muhalefet diye idam etmiştir. Bu kabul edilebilir bir olay değildir. Kendi koltuklarını korumak için idamları gerçekleştiren Suudi yönetimine şeytan ABD, İsrail ve dünyanın sesi çıkmıyor. Bu olayı kınıyoruz”dedi.

Hoca Celal Yanık ise “37 Suud vatandaşı Müslüman birkaç gün önce idam edilmiştir. Suudi Arabistan bu cinayeti örtbas etmek için en kolay yola başvurmuş ve onları 'Terörist' diye adlandırmıştır. Halbuki, bu mazlum 37 kişinin terörle ve terörizm ile uzaktan yakından alakaları ve Suud zulmünü protesto etmekten başka bir suçu olmadığı herkesçe bilinmektedir. Bu zulüm karşısında gıkı çıkmayanlar demokrasiden nasıl söz edebilir. İki yüzlü batılıların ABD, İsrail ve Suud hanedanının takındıkları tavırlardan dolayı hepsini lanet, nefret ve şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu

Toplanan kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.