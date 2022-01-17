Iğdır’da 2022 yılı ‘Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İl Kriz Merkezi Toplantısı’ yapıldı.
Iğdır'da 2022 yılı ‘Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İl Kriz Merkezi Toplantısı' yapıldı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Vali Yardımcısı Fatih Özcan başkanlığında ‘Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İl Kriz Merkezi Toplantısı' yapıldı. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık tehlikesi meteorolojik veriler ışığında değerlendirildi. 2022 yılında kuraklık tehlikesine karşı Iğdır'da alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Özcan ve kurum amirleri katıldı.