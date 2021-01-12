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Tedavi edilen Puhu kuşu doğaya salındı

Iğdır’da, soğuk hava nedeni ile yorgun halde bulunan ve tedavi altına alınan Puhu kuşu doğaya salındı.

Iğdır'da, soğuk hava nedeni ile yorgun halde bulunan ve tedavi altına alınan Puhu kuşu doğaya salındı.


Merkezde bulunan bir binanın çatı katında mahsur kalan Puhu kuşu ekipler tarafından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınan puhu kuşu, yapılan kontrollerde her hangi bir probleminin olmadığı, soğuk hava nedeni ile yorgun düştüğü anlaşıldı. Yorgun düşen Puhu kuşu sıvı ve yem takviyesi yapılarak bir süre dinlendirildi.


Tedavisi biten ve sağlığına kavuşan Puhu kuşu tekrar doğaya salındı.

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