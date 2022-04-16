İhlas Haber Ajansı

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Tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı

Iğdır’da yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Iğdır'da yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.


Iğdır'ın Aralık ilçesi Kerimbeyli Köyünde vatandaşlar yaralı halde bir leylek buldu. Vatandaşlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Köye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Teslim alınan leylek tedavisi ve bakımı yapıldı. Tedavisi tamamlanan leylek, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşamına bırakıldı.

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