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Tedavisi yapılan kaya güvercini doğaya bırakıldı

Iğdır’da Ziraat Mühendisi Dursun Güneş tarafından bulunan yaralı güvercin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünde tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Iğdır'da Ziraat Mühendisi Dursun Güneş tarafından bulunan yaralı güvercin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünde tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.


Bacağında hafif yaralanan kaya güvercinini bulan Ziraat Mühendisi Dursun Güneş, güvercini Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim etti. Burada tedavisi yapılan güvercinin, kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldı. Bacağından hafif yararlandığı öğrenilen kaya güvercinin bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

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