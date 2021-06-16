“Telafide bende varım” koordinasyon toplantısı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyal duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" Programı hazırlandı.

Bu kapsamda Iğdır'da okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören çocuklar için 5 Temmuz 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek program kapsamındaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinlikler değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında düzenlenen toplantıda, faaliyetler ve etkinlikler görüşüldü.