Ticaret Bakanı Yardımcısı Turagay Iğdır'da

Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Iğdır’da taşımacılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Iğdır'da taşımacılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Iğdır'da faaliyet gösteren taşımacılık sektörü temsilcilerinin yaşadığı sıkıntıları dinlemek üzere kente geldi. Valilik toplantı salonunda Bakan Turagay başkanlığında yapılan toplantıya, taşımacılık sektörü temsilcileri katılarak sıkıntılarını dile getirdi.
Düzenlenen toplantının ardından Bakan Turagay, Vali Sarıibrahim ile birlikte Nahçıvan'a geçti.