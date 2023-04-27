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Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Iğdır’da ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 YD 782 plakalı otomobil ile yine sürücüsü öğrenilemeyen 76 T 0134 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada takside bulunan Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı.


Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken Kamile Muharemli'nin yaklaşık 3 ay önce Melekli beldesinde meydana gelen kazayı yaralı atlattığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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